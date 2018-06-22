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Beşiktaş'ta Sead Halilagic'in görevi değişti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta futbol takımının altyapısında görev yapan Sead Halilagic'in görevinde değişiklik yapıldı.

Beşiktaş'ta Sead Halilagic'in görevi değişti

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Akademi’de takımlar teknik koordinatörü olarak görev yapan Sead Dost Halilagic, bundan böyle altyapı koordinatörlüğü görevini yürütecektir. Kulübümüze bugüne kadar değerli katkılar veren Halilagic’e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sead Halilhagic Beşiktaş

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