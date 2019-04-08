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Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.04.2019 16:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, olağan seçimli genel kurulun 5 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da, birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde ise 12 Mayıs Pazar günü yine aynı saatte yapılacağını açıkladı. Genel kurul, BJK Akatlar Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10:30’da Akatlar Mah. Yıldırım Oğuz Göker Cad. Gelincik Sok No:1 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 12 Mayıs 2019 Pazar günü aynı gün ve saatte aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş BJK Akatlar Spor Salonu

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