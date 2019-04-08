Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10:30’da Akatlar Mah. Yıldırım Oğuz Göker Cad. Gelincik Sok No:1 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 12 Mayıs 2019 Pazar günü aynı gün ve saatte aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır."
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