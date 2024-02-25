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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve yeni transfer Ernest Muci yıldızlaştı! Galatasaray derbisi öncesi İstanbulspor maçından 3 puan...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2024 20:53
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Fernando Santos'un tek hedefi Galatasaray derbisi öncesi sahadan 3 puanla ayrılmaktı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş; Semih Kılıçsoy ve yeni transfer Ernest Muci'nin golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve yeni transfer Ernest Muci yıldızlaştı! Galatasaray derbisi öncesi İstanbulspor maçından 3 puan...
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında heyecan kaldığı yerden devam etti. Ligin son sırasında bulunan İstanbulspor ile Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

SEMİH KILIÇSOY PARIL PARIL PARILDIYOR

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Siyah beyazlı takımda genç oyuncu Semih Kılıçsoy, bu maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

GENÇ YAŞINDA TARİHE GEÇİYOR

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Beşiktaş ile toplamda 23 maça çıkan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 10 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek inanılmaz bir performans ortaya koydu.

YENİ TRANSFER GOLÜNÜ ATTI

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Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş'ın yeni yıldızı Ernest Muci sahneye çıktı. Uzaktan yaptığı mükemmel vuruşla skoru 2-0'a getiren Ernest Muci'nin golü izleyenleri hayran bıraktı.

4 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR

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Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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