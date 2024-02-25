Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve yeni transfer Ernest Muci yıldızlaştı! Galatasaray derbisi öncesi İstanbulspor maçından 3 puan...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında heyecan kaldığı yerden devam etti. Ligin son sırasında bulunan İstanbulspor ile Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

SEMİH KILIÇSOY PARIL PARIL PARILDIYOR

Siyah beyazlı takımda genç oyuncu Semih Kılıçsoy, bu maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

GENÇ YAŞINDA TARİHE GEÇİYOR

Beşiktaş ile toplamda 23 maça çıkan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 10 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek inanılmaz bir performans ortaya koydu.

YENİ TRANSFER GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş'ın yeni yıldızı Ernest Muci sahneye çıktı. Uzaktan yaptığı mükemmel vuruşla skoru 2-0'a getiren Ernest Muci'nin golü izleyenleri hayran bıraktı.

4 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.





