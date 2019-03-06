Beşiktaş'ta Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuşacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek olan toplantıda soruları yanıtlayacak olan Şenol Güneş'in, Beşiktaş'taki görevinden ayrılacağını da açıklayacağı iddia ediliyor. 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle A Milli Futbol Takımı'nın başında olacak olan Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Arnavutluk ve Moldova maçları için de görevlendirildi. Dün yapılan görevlendirmenin ardından Şenol Güneş'in yarın basın toplantısı düzenleyecek olması, tecrübeli teknik adamın görevinden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.
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