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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e büyük şok!

28.09.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında Süper Lig’de en fazla yenilgi aldığı, en az puan topladığı, en çok golün yenildiği ve en düşük gol atma sayısına ulaşıldığı ilk 6 haftayı yaşadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında dün akşam Adana Demirspor’a 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, eksik mücadelelerin tamamlanmasıyla 6 haftası geride kalan ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 10 puanla kendisine altıncı basamakta yer buldu. Attığı gol 8, yediği gol ise 9 olan siyah-beyazlı ekibin eksi 1 averajı var.

Teknik Direktör Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerinin ilk 6 haftaları baz alındığında en kötü performansını sergiledi. Siyah-beyazlılarda altıncı sezonunu geçiren Güneş, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının başında takımda görevde bulunuyordu. 71 yaşındaki teknik adam, söz konusu sezonların hiçbirinde ilk 6 haftada 2 yenilgi yaşamamıştı.

Aynı zamanda Güneş, ilk 6 haftalar itibarıyla Beşiktaş’ın başında en düşük puanı toplayıp, en çok gol yenilen ve en az gol atma sayısına ulaşılan sezonun da içinde.

2015-2016 SEZONUNDA EN İYİ İLK 6 HAFTA

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Şenol Güneş, siyah-beyazlı kariyerinin start aldığı ilk sezon olan 2015-2016’da sıralama olarak en iyi sezon başlangıcını yaptı. Güneşli Beşiktaş, o sezon ilk 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası 13 puan elde ederek liderlik koltuğunda oturuyordu. Kartal, söz konusu dönemde 16 atıp, 7 golü ağlarında gördü.
Şenol Güneş, bu iyi başlangıcı tüm sezona da yaymış ve siyah-beyazlılarla ligde şampiyonluğa ulaşmıştı.
Beşiktaş’ın 2015-2016 sezonunun ilk 6 haftasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Mersin İY: 2 - Beşiktaş: 5
Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2
Gaziantepspor: 0 - Beşiktaş: 4
Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 0
Gençlerbirliği: 1 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 2

EN FAZLA PUAN 2016-2017 SEZONUNDA

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Beşiktaş, Şenol Güneş idaresinde sıralama olarak en iyi başlangıcı 2015-2016 sezonunda yapsa da ilk 6 haftalık periyotta en fazla puanı 2016-2017’de elde etti. Rakip fileleri 14 kez sarsıp, 6 gole ise engel olamayan Kara Kartal, 4 galibiyet, 2 beraberlikle hanesine 14 puan yazdırıp, Başakşehir’in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı.
Şenol Güneş, sezon sonunda 77 puanla ikinci Beşiktaş döneminde ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Beşiktaş’ın 2016-2017 sezonunun ilk 6 haftasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Beşiktaş: 4 - Alanyaspor: 1
Konyaspor: 2 - Beşiktaş: 2
Beşiktaş: 3 - Karabükspor: 1
Akhisarspor: 0 - Beşiktaş: 2
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2
Rizespor: 0 - Beşiktaş: 1

2017-2018’DE DE SIRALAMA DEĞİŞMEDİ

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Siyah-beyazlılar, bir önceki sezon olduğu gibi 2017-2018 sezonunda da ilk 6 hafta sonunda ikinci basamakta yer aldı. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puanı hanesine yazdıran Şenol Güneş’in takımı, attığı 10 gole karşılık, ağlarında da 5 gol gördü.
Beşiktaş’ın 2017-2018 sezonunun ilk 6 haftasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 0
Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 2
Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 1
Karabükspor: 0 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş: 2 - Konyaspor: 0
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

EN DÜŞÜK PUAN VE EN KÖTÜ SIRALAMA 2018-2019’DA

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Teknik Direktör Şenol Güneş, İstanbul ekibindeki dördüncü sezonu olan 2018-2019’da ise geride kalan 3 sezonun aksine kötü bir ilk 6 hafta geçirdi. Bu dönem, Güneş yönetimindeki Kartal’ın 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti vardı. 11 puanla dördüncü basamakta haftayı kapatan siyah-beyazlılar, 11 gol sevinci yaşamış, rakiplerine ise bu şansı 8 kez tanımıştı.
Beşiktaş’ın 2018-2019 sezonunun ilk 6 haftasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Beşiktaş: 2 - Akhisarspor: 1
Erzurumspor: 1 Beşiktaş: 3
Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 3
Bursaspor: 1 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

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