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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, görevinden istifa etti! Lugano maçının faturası tecrübeli teknik adama kesildi...

06.10.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş istifa etti. Deneyimli teknik adam takımın sabah idmanına çıkmadı. Oyuncularla vedalaşan Şenol Güneş, istifasını siyah-beyazlı yönetime sundu ve kulüpten ayrıldı. Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamayla Şenol Güneş'e teşekkür etti.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, görevinden istifa etti! Lugano maçının faturası tecrübeli teknik adama kesildi...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş idmana çıkmadı ve görevinden istifa etti Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Ahmet Nur Çebi’nin aday olup olmayacağı bilinmiyor. Emre Kocadağ’ın ise aday olması bekleniyor.

"ŞENOL GÜNEŞ’E EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

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Beşiktaş kulübü, Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI

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Beşiktaş yönetimi, olağanüstü kongre kararı aldı. Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

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İSTANBULSPOR MAÇINDA BURAK YILMAZ OLACAK

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Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynayacağı maçta teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

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Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek istiyor.

İLK ADAY RIZA ÇALIMBAY

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından gündeme gelen ilk teknik direktör adayı; Rıza Çalımbay olarak gündeme geldi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN PERFORMANSI

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2. Beşiktaş döneminde Şenol Güneş'in performansı:

41 Maç
28 Galibiyet
7 Beraberlik
6 Mağlubiyet

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