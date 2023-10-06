Beşiktaş'ta Şenol Güneş, görevinden istifa etti! Lugano maçının faturası tecrübeli teknik adama kesildi...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş idmana çıkmadı ve görevinden istifa etti Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Ahmet Nur Çebi’nin aday olup olmayacağı bilinmiyor. Emre Kocadağ’ın ise aday olması bekleniyor.
Beşiktaş kulübü, Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Beşiktaş yönetimi, olağanüstü kongre kararı aldı. Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynayacağı maçta teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.
Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek istiyor.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından gündeme gelen ilk teknik direktör adayı; Rıza Çalımbay olarak gündeme geldi.
2. Beşiktaş döneminde Şenol Güneş'in performansı:
41 Maç
28 Galibiyet
7 Beraberlik
6 Mağlubiyet