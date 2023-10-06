Beşiktaş'ta Şenol Güneş, görevinden istifa etti! Lugano maçının faturası tecrübeli teknik adama kesildi...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş idmana çıkmadı ve görevinden istifa etti Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Ahmet Nur Çebi’nin aday olup olmayacağı bilinmiyor. Emre Kocadağ’ın ise aday olması bekleniyor.

"ŞENOL GÜNEŞ’E EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Beşiktaş kulübü, Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI

Beşiktaş yönetimi, olağanüstü kongre kararı aldı. Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

İSTANBULSPOR MAÇINDA BURAK YILMAZ OLACAK

Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynayacağı maçta teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek istiyor.

İLK ADAY RIZA ÇALIMBAY

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından gündeme gelen ilk teknik direktör adayı; Rıza Çalımbay olarak gündeme geldi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN PERFORMANSI

2. Beşiktaş döneminde Şenol Güneş'in performansı:

41 Maç

28 Galibiyet

7 Beraberlik

6 Mağlubiyet

