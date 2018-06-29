Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı Guti oldu!

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör konusu çözüldü. Siyah beyazlı kulüp eski futbolcusu Guti Hernandez'in Şenol Güneş'in yardımcılığı görevine getirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
İspanyol antrenörün Beşiktaş'ın Slovakya'daki kampa katılması bekleniyor.
İspanyol basınında siyah beyazlı yönetimin 2019-20 sezonuyla birlikte Guti'ye takımın teknik direktörlüğü görevini verebileceği de iddia edilmişti.
(TRT Spor)
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