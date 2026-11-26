UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, tarafsız saha olarak belirlenen Gürcistan'ın Batum kentindeki Adjarabet Arena'da İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlama düdüğü öncesinde sahada dikkat çeken bir an yaşandı.

SEREMONİDE TOKALAŞMA OLMADI

Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen maç önü seremonisinde Beşiktaşlı futbolcular, rakip takım Hapoel Beer-Sheva oyuncuları ile tokalaşmadan yerlerine geçti. Siyah-beyazlı futbolcuların bu tavrı tribünlerde ve ekran başındaki izleyiciler arasında dikkat çekti.

Temsilcimiz Beşiktaş rakiple tokalaşmadı. https://t.co/iNyzgraeWw — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

KARŞILAŞMA BATUM'DA OYNANDI

Normal şartlarda İstanbul'da oynanması planlanan mücadele, alınan güvenlik kararları doğrultusunda UEFA tarafından Gürcistan'ın Batum kentine alınmıştı. Ev sahibi takım statüsünde sahaya çıkan siyah-beyazlıları, Batum'daki karşılaşmada çok sayıda taraftarı tribünden destekledi.