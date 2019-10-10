Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde ilk aday belli oldu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın seçim kararı almasının ardından Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday oldu. Dün gerekli olan imzaları Divan Kuruluna veren Serdal Adalı, bugün aday oldu.

Serdal Adalı, geçtiğimiz seçimde Fikret Orman'ın yönetiminde yer almış ve ikinci başkanlık görevini üstlenmişti.

SERDAL ADALI KİMDİR?

1964 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra 1982 yılında lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. İki yıl sonra babası Hasan Adalı’nın rahatsızlığı nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü. 1984 yılında iş hayatına atıldı. Ağabeyi Hünkar Adalı ile inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında uluslararası hizmet veren SERKA Şirketler Grubunu kurdu. Atçılığa küçük yaşta babası Hasan Adalı’nın atlarıyla ilgilenerek başladı. Bugün Adana, Konya Ereğli ve Adapazarı Hendek’te bulunan 3 ayrı çiftlikte, bir kısmı yurt dışından ithal edilen çeşitli kan hatlarından kısraklarla yetiştiriciliğe devam etmektedir. 2012 - 2013 ve 2013 – 2015 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Adalı, 25 Şubat 2018 Olağan Genel Kurulu’nda 3. kez Başkan seçildi. Serdal Adalı, evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.

