Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan önemli açıklamalar geldi. Adalı'nın en dikkat çeken açıklamaları ise Beşiktaş'ın Bankalar Birliği borcunun büyük kısmının temizlenmesi ve dev gayrimenkul projeleriyle kulübün mali bağımsızlığını ilan etme süreci ile alakalı oldu. İşte röportajın tamamı...

"ÜSTÜN YETENEK AMA UYUM SÜRECİNİ ATLATAMADI!"

HT Spor'a konuşan Serdal Adalı: "Başkan oldum, üç gün sonra transfer dönemi başladı. O transfer döneminde kiralık almayı ben de bilirdim.

4,5 milyon euro limit vardı, zar zor 6 milyon euroya çıktık. Onu seçmedik, iki tane genç aldık. Parasını sponsorluklardan aldık, UEFA kuralları gereği söyleyemiyoruz ama aldık. Beşiktaş'a maliyeti olmadı. Çocuklar olmadı...

Keny Arroyo üstün yetenek ama uyum sürecini atlatamadı. Bizim de hatamız olabilir."

NIKE İLE ANLAŞMA ŞARTLARI

"2 Milyon 600 bin euro alacağız senelik Nike'tan. 850 bin alıyorduk Adidas'tan. Şimdi bu çıplak gelir. Senede 2,5 Milyon euroluk A Takım malzeme bedeli var. Adidas'tan bunu parayla alıyorduk. Bunu ödemeyeceğiz Nike'a.

Rakip takımın rakamları ile kıyaslanıyor... Rakamlar doğru ama 700 bin forma garantisi vermiş! Ben nasıl vereceğim bu garantiyi? Geçtiğimiz sene 230 bin!

Ben de 700 bin forma garantisi versem, rakipten daha çok gelirim olur. Bizim 250 bin garantimiz var, 700 bin garanti edersek, %30 fazla alırdık.

700 bin forma satamazlarsa, bizim rakamlarımıza yaklaşırlar. Bende veririm forma garantisi. Yapamadığımız zaman ne olacak? O günün alkışı güzel! O işlerde biz yokuz!

250 bin forma satışı üzerine çıkarsak, gelirimiz artacak. O da var.

700 bin forma üzerinde satarsak biz, 7 milyon euro değil; 85, milyon euro alırız. Bunu herkes bilsin."

"MALİYE BAKANININ YANINA GİTTİM, GÜLDÜ..."

"Maliye Bakanımızın yanına gittim, borcu ödeyeceğimizi söylediğimde güldü. 'İlk defa borcunu ödemek isteyen başkan görüyorum' dedi. Beşiktaş kimseye muhtaç olmadı, kendi geliri ile kendi işini yaptı. 30 milyon dolar aldık Tüpraş'tan, istesek başka türlü kullanabilirdik."

Bankalar Birliği'nden çıkacağız ama Dikilitaş temelini attığımız gün ve satışlar olduğu gün... Dikilitaş'tan gelen para ile borçları öderiz ama Beşiktaş üç sene sonra yine aynı duruma gelir! Bankalara borç 128 milyon dolardı, faiz ile 180 milyon dolar olacaktı. Şimdi 50 milyon dolar! Dört senede ödeyeceğiz, Beşiktaş bunu öder!"

"RAHMİ BEY'E TEŞEKKÜR EDERİM..."

"Rahmi Bey’e teşekkür ediyorum. Tüpraş’tan 3 sene içerisinde alacağımız parayla banka borcunu kapatacağız dedik. Alın evladım dedi. Tekte aldık ve bunu bankaya yatırdık. Geçtiğimiz sene, 10 Milyar TL ödediğimiz borç arttı! Senede 50 Milyon dolar faiz ödüyorsunuz... Beşiktaş'ın senelik geliri bu!"

"50 MİLYON DOLAR ÖDEDİK!"

"Geldiğimizden beri 16 ayda, 300 Milyon euro para ödemişiz! Bankalar Birliği'nde bir bankanın borcunu ödedik ve banka sayısını ikiye düşürdük. Tüpraş ve Beko ile yeni sponsorluklar, ayrıca Nike'tan aldığımız sponsorluk bedeli sonrası 50 Milyon dolar civarında parayı Bankalar Birliği'ne yatırdık.

Ziraat Bankası'nın ana parasını ödedik. Faiz kısmını da üç sene ödemeli vadeye yapıp, Emlak Konut'tan Dikilitaş projesi için gelecek gelire bağladık. Diğer bankayı da kapatabiliriz istersek... Dünyanın durumu, önümüze ne gelecek bilmiyoruz.

Nisan ayında 22 Milyar civarında para alacağız Emlak Konut'tan, onu da götürüp tamamını kapatabiliriz. Ancak önümüzü görmek istiyoruz.

Rakiplerimiz Bankalar Birliği'nden %35'ten çıktı ama %64'ten bankalardan para istiyorlar. Parayı öderiz ama sonra ne olacak? Burada sistem var."

"GELDİĞİ GÜN 'ÇÖP' DEDİLER AMA..."

"Medya ve camia olarak, futbolcularımızı kıymetsizleştirme çabası var! Tammy Abraham'a geldiği gün 'çöp' dediler. Zarar etmeyeceğimizi söyledim. 5,5 milyon euro kâr ettik ve Yasin Özcan gibi genç futbolcu aldık. Son kontratı olan oyuncu almayacağız. Bir kişi alabiliriz ama o da top oyuncu olursa, olur."

"DİKİLİTAŞ SONRASI YENİ PROJE..."

"Dikilitaş projesi, 17,1 milyar TL'den düşük olmayacak. Bunun yarısı bizim olacak. Müteahhit parayı götürdü ve yatırdı. 35-40 haciz çıktı, bunları temizlemeye çalışıyoruz.

Allah izin verirse, bu ay 2,2 milyar para girecek kasaya. Hedef üç senede bitirmek. Dikilitaş'tan gelecek para ile yeni proje üreteceğiz. Başka türlü rakiplerle mücadele edemezsin.

Bir rakip, 1.4 milyar dolarlık proje yapmış. Bir rakip 800 milyon dolar sermaye artışı yapmış. Bizim yaptığımız bir şey yok! Dikilitaş gibi bir şey daha yapmamız lazım. İstediğimiz futbol takımını yapana kadar bu projeler lazım. Tapuları arttırmak istiyoruz.

Bu işler dünyada da böyle, sadece Türkiye'de değil! Dünyada da bunu emlak işine bağlamışlar.

- YENİ SPONSORLUK

Yayın geliri inşallah düzelir. Ayrıca 15 milyon dolar civarında yeni sponsorluk anlaşması yapmışız."

EURO CUP, EUROLEAGUE

"Basketbolda isim sponsorluğu anlaşması bitecek, aklımda iki tane ayrı sponsor var. İkisi ile de görüşeceğim. Biri mutlaka olacak. Euro Cup'ı kazanmak istiyoruz. EuroLeague hayalimiz var. İyi bir sponsor bulacağız.

Euro Cup'ı kazandıktan sonra EuroLeague'de olacağız tabii ki... Devamlı EuroLeague'de olmalıyız, bütçeye bakıyor. Basketbolda bütçeyi aştık.

Dusan Alimpijevic'i kutluyorum, en az bizim kadar Beşiktaşlı. Ek iki oyuncu için takıldım, 'Parasını alırım senden' dedim. O da 'Söz Euro Cup'ı alacağım' dedi."

"İNŞALLAH OPSİYONLARI KULLANMAZLAR"

"Yurt dışına kiralık gönderdiğimiz oyuncuların bazıları ile yollar ayrılacak. Ernest Muçi'nin opsiyonu 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih Kılıçsoy'un da Haziran başı gibi bir şeydi. İnşallah ikisinin de opsiyonlarını kullanmazlar. Çünkü o paralara adam almak çok zor. İndirim konuşmadık."

EL BILAL TOURE'NİN OPSİYONU

"El Bilal Toure için çok uğraştım. Beşiktaş'a çok gerekli bir futbolcu, çok düzgün bir çocuk ve almak istiyorum. Bunu biraz da kulübü (Atalanta) isteyecek... Atlayıp gideceğim ve başkanları ile görüşeceğim. Biraz sıkıntılı başkanları var. Devre arası görüştük, bitirelim üzerine... Ben ve hoca çok beğeniyoruz, umut bağlıyoruz. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor. Kalmasını arzu ediyoruz."

YENİ SEZON TRANSFERLERİ

"Sol kanat problemi var! Ricardo Quaresma'dan sonra gelen, gelecek kanat oyuncusunu ben de dahil, istediğimiz düzeyde görmüyoruz! Ama yok! Alacağız sol kanat... Sol bek eksiğimiz var.

Kampa yetişti, yetişmedi baskısı yapmasınlar kimseye. Önümüzde Dünya Kupası var. Biz oynayan başarılı oyuncuları almak istedik. Yine öyle olacak.

Emmanuel Agbadu yanına stoper alabiliriz. Orayı yedeklememiz lazım.

Vedalaşma olursa, kiralık oyunculardan olur. Bonservisini aldığımız ama beğenmediğimiz bir oyuncu yok."

ORKUN KÖKÇÜ, TRANSFER!

"Orkun Kökçü çatlak bir Beşiktaşlı! Beşiktaş ile yatıyor, Beşiktaş ile kalkıyor! Beşiktaş'ta şampiyonluk görmeden, ben git desem bile o gitmez!

Pazarlığa kapalı bir futbolcu. Telefonda 'Beşiktaş'tan başka nereye geleceğim' dedi ve geldi. Önünde çok büyük fırsatlar vardı.

Babası, bizden başka gelen teklifleri gösterdi. Avrupa, Suudi Arabistan... Gitmedi ama çocuk."

GEDSON FERNANDES

"En az 5 tane daha kaliteli transfer yapacağız. Orta sahaya olacak. Gedson Fernandes, Rusya'da mutlu. Futbol direktörleri ile arada konuşuyoruz ve mutlu. Ama bilmiyorum, her hafta gündeme geliyor. Çocuk orada futbolcunu oynuyor ve mutlu. Gedson'u takip ediyorum, acaba bilmediğim bir şey, mutsuzluğu mu var diye... Takımında Türk hoca da var, soruyorum. Mutlu olduğu söyleniyor."

YENİ KALECİ, ERSİN DESTANOĞLU

"Ersin Destanoğlu ile henüz görüşmedik. İkinci yarı performansından memnunum. Kötü oynadığında çok eleştirildi. Bu çocuğun önünü kapattım! Vicdan yapıyorum! Devre arası gitmesine izin vermedim, o da kaldı. Çok eleştiriler oldu ona yönelik. Ondan önce de çok teklifler gelmiş, gitmeyeceğini söylemişler ve yine kalmış. Takımın en düşük maaş alanlarından biri. Bu sefer kal demeyeceğim, kalmak isterse yarın sözleşme imalarız. Ancak bir tane kaleci alacağız.

Yeni sezondaki transfer bütçemizi söyleyeyim... Ucu açık!

Devre arası 17 tane kaleci ile görüşmedik. 15'i ile siz kafanızda görüştünüz. 3 kaleci ile görüştük ama olmadı. Kısmet de olmadı. Sergen Hoca da bu ekiple idare edebileceğini söyledi. Ben de başkan olarak risk almak istemedim. Allah esirgesin, Ersin'e bir şey olsa kalecimiz olmayacak mı? Rakiplerde görüyoruz, 'Hocamız istemedi, almadık' deniyor. Devis Vazquez'i Roma'dan aldık. Yeni sene için kaleci planımız var."