SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan flaş Şenol Güneş açıklaması!

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Kulüp Başkanı Serdar Adalı, sürecin tüm bilinmeyenlerini tek tek açıkladı. Adalı'nın teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan flaş Şenol Güneş açıklaması!
Burak Kavuncu

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın döneminin resmen kapanmasının ardından İkinci Başkan Serdar Adalı kameraların karşısına geçti. Öğle saatlerinde yapılan görüşmede tecrübeli teknik adamın taraftar tepkilerine göğüs gerecek durumda olmadığını belirttiğini söyleyen Adalı, "Öğleye kadar ayrılık aklımda yoktu, hoca hazır hissetmedi" dedi.

"HOCADA BU TEPKİLERE GÖĞÜS GERECEK BİR DURUM OLMADI"

Beşiktaş ta Serdal Adalı dan flaş Şenol Güneş açıklaması! 1

Kötü geçen sezonun ardından taraftarın tepki göstermesinin son derece normal olduğunu söyleyen Serdar Adalı, toplantıda yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını görüşmek için...

Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan önümüzdeki tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak! Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık."

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"HER BAĞIRILDIĞINDA GİDECEK OLURSAK..."

Beşiktaş ta Serdal Adalı dan flaş Şenol Güneş açıklaması! 2

"Son 3-4 senede camia haklı! Tepkide de haklı. Biz de iyi sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisine 'Neden?' diyemiyorum. Haklılar...

Her bağırıldığında gidecek olursak... İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal, gerek idari...

Evet durumdan ben de, hoca da memnun değiliz! Bir şeyden vazgeçecek değiliz! Başarmak mecburiyetindeyiz! Bırakmak en kolayı, hoca da söyledi."

SERKAN REÇBER!

Beşiktaş ta Serdal Adalı dan flaş Şenol Güneş açıklaması! 3

Öğle saatlerine kadar ayrılığın akıllarının ucundan bile geçmediğini itiraf eden Adalı, yeni teknik direktör ve planlama için Altyapı ve Futbol Direktörü Serkan Reçber ile derhal bir araya geleceklerini açıkladı:

"Alternatif hoca soracaksınız... Aklımın ucundan bu öğleye kadar ayrılık geçmedi! Hoca kendini devam etmeye hazır hissetmedi! Sizden sonra Serken Reçber ile görüşeceğiz ve planlamayı gözden geçireceğiz. Hoca camiaya uzak isim değil, kafasındaki oyuncuları da sorarız.

Serkan Reçber ile de bir konuşacağım. Aylardır çalışıyor, çalışmalarını göreyim, raporlasın. Ondan sonra onunla da konuşacağız. Yeni teknik direktörde onun fikirleri de önemli."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR! ŞENOL GÜNEŞ İÇİN FLAŞ SÖZLER...

Beşiktaş ta Serdal Adalı dan flaş Şenol Güneş açıklaması! 4

Camianın merakla beklediği "Yeni hoca kim olacak?" sorusuna da yanıt veren Adalı, çok kısa bir süre içinde teknik direktörün belli olacağını duyurdu. İsmi siyah-beyazlılarla anılan efsane hoca Şenol Güneş hakkında ise son noktayı koydu:

"Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladı. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı da olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız. Şenol Güneş'i çok severim ama çalışmayı düşünmüyorum!"

"TAZMİNAT TALEP ETMEDİ!"

Beşiktaş ta Serdal Adalı dan flaş Şenol Güneş açıklaması! 5

Ayrılığın maddi boyutuna da değinen Serdar Adalı, Sergen Yalçın'ın kulübe zorluk çıkarmadığını vurgulayarak, "Sergen hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta haziran ayında ödeyeceğimiz maaşı da istemedi. Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız" dedi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıldız isim G.Saray'a veda etti! Ayrılık şarkısı gündem olduYıldız isim G.Saray'a veda etti! Ayrılık şarkısı gündem oldu
Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'a Domenico Tedesco sürprizi!Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'a Domenico Tedesco sürprizi!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Şenol Güneş Serdal Adalı beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.