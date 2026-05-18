Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan flaş Şenol Güneş açıklaması!

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın döneminin resmen kapanmasının ardından İkinci Başkan Serdar Adalı kameraların karşısına geçti. Öğle saatlerinde yapılan görüşmede tecrübeli teknik adamın taraftar tepkilerine göğüs gerecek durumda olmadığını belirttiğini söyleyen Adalı, "Öğleye kadar ayrılık aklımda yoktu, hoca hazır hissetmedi" dedi.

"HOCADA BU TEPKİLERE GÖĞÜS GERECEK BİR DURUM OLMADI"

Kötü geçen sezonun ardından taraftarın tepki göstermesinin son derece normal olduğunu söyleyen Serdar Adalı, toplantıda yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını görüşmek için...

Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan önümüzdeki tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak! Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık."

"HER BAĞIRILDIĞINDA GİDECEK OLURSAK..."

"Son 3-4 senede camia haklı! Tepkide de haklı. Biz de iyi sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisine 'Neden?' diyemiyorum. Haklılar...

Her bağırıldığında gidecek olursak... İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal, gerek idari...

Evet durumdan ben de, hoca da memnun değiliz! Bir şeyden vazgeçecek değiliz! Başarmak mecburiyetindeyiz! Bırakmak en kolayı, hoca da söyledi."

SERKAN REÇBER!

Öğle saatlerine kadar ayrılığın akıllarının ucundan bile geçmediğini itiraf eden Adalı, yeni teknik direktör ve planlama için Altyapı ve Futbol Direktörü Serkan Reçber ile derhal bir araya geleceklerini açıkladı:

"Alternatif hoca soracaksınız... Aklımın ucundan bu öğleye kadar ayrılık geçmedi! Hoca kendini devam etmeye hazır hissetmedi! Sizden sonra Serken Reçber ile görüşeceğiz ve planlamayı gözden geçireceğiz. Hoca camiaya uzak isim değil, kafasındaki oyuncuları da sorarız.

Serkan Reçber ile de bir konuşacağım. Aylardır çalışıyor, çalışmalarını göreyim, raporlasın. Ondan sonra onunla da konuşacağız. Yeni teknik direktörde onun fikirleri de önemli."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR! ŞENOL GÜNEŞ İÇİN FLAŞ SÖZLER...

Camianın merakla beklediği "Yeni hoca kim olacak?" sorusuna da yanıt veren Adalı, çok kısa bir süre içinde teknik direktörün belli olacağını duyurdu. İsmi siyah-beyazlılarla anılan efsane hoca Şenol Güneş hakkında ise son noktayı koydu:

"Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladı. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı da olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız. Şenol Güneş'i çok severim ama çalışmayı düşünmüyorum!"

"TAZMİNAT TALEP ETMEDİ!"

Ayrılığın maddi boyutuna da değinen Serdar Adalı, Sergen Yalçın'ın kulübe zorluk çıkarmadığını vurgulayarak, "Sergen hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta haziran ayında ödeyeceğimiz maaşı da istemedi. Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız" dedi.