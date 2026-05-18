Noa Lang Galatasaray'a veda etti! Paylaştığı şarkı gündem oldu

Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, takımın Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'dan son derece duygusal bir veda hamlesi geldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Noa Lang, bavullarını topladı ve İstanbul'a resmi olarak veda etti. Ancak Hollandalı yıldızın ayrılık şekli, alışılagelmiş futbolcu vedalarından çok farklı oldu. Türk kültürüne ve müziğine olan hayranlığını gizlemeyen Lang, veda klibinin arkasına Sezen Aksu'nun ikonik parçası "Bir Çocuk Sevdim"i ekleyerek taraftara duygu dolu anlar yaşattı.

"BİR ÇOCUK SEVDİM" ŞARKISIYLA TERK ETTİ!

Sosyal medya hesabından Galatasaray formasıyla geçirdiği anların yer aldığı bir fotoğraf paylaşan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, fona Sezen Aksu'yu koyarak büyük bir sürprize imza attı. Paylaşımın altına ise tamamen Türkçe bir mesaj yazan Noa Lang, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum."

Bu paylaşım, yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan bağlarını koparttığını ve yeni bir maceraya yelken açtığını resmen kanıtlamış oldu.