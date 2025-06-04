Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması! "Ne dediyse haklı çıktı"

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezon başında Sergen Yalçın ile yapılan görüşmeyi açıklayan Adalı tüm detayları paylaştı.

"TAKIMDA BİR CİDDİ ŞEKİLDE SIKINTI BÖLGELER OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Adalı, konuşmasında "Ole Hocayla anlaşmadan önce iki tane daha Ole Hoca gibi büyük hocayla görüştüm. Hepsinden ötesi de bana ifadeleri, hepsi bu takımı seyrettiğini, takımda bir ciddi şekilde sıkıntı bölgeler olduğunu söylediler. Gelmekten imtina etmelerinin sebebi de kadro ve kaos ortamıydı." dedi.

"SERGEN HOCA HAKLI ÇIKTI"

Sözlerine devam eden Adalı, "Sergen Hoca ile oturduğumda, nasıl yaparız sohbetine başladığımızda... Sergen Hoca'yı takdir ediyorum, ne dediyse çıktı. 'Ağabey vallahi bu takım seni de beni de yer' dedi. Bana da hocaya da sallıyorlar şimdi." ifadelerini kullandı.

"BORÇLARI 1.4 MİLYAR AZALTTIK"

"Sermaye artırımı sonucunda 1.4 milyar liralık borç azaltımı yaptık. Camiamızın bu işe daha fazla destek vermesini isterdim. Beşiktaş, Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkması için gereken tutarı rahatlıkla bulabilecek bir camia olduğunu biliyorum. Gönül isterdi ki bu işi tek seferde halledebilseydik. Camiamızın Beşiktaş'a sahip çıktığını görmek isterdik."

GAYRIMENKUL PROJESİ

"Bundan sonra Beşiktaşımız'ın finansal özgürlüğü için söz verdiğim gibi gayrımenkul projelerini hayata geçireceğiz. İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan yaklaşık 100 dönümlük arazinin tahsisi ile ilgili önemli yol kat ettik. Bu arazi futbol altyapısı için kullanılacak, geleceğin Beşiktaş'ını burada inşa edeceğiz. Tahsis işlemlerinin tamamlanmasından sonra altyapı tesisinin yapımına hemen başlamayı planlıyoruz. İstanbul'un 5 farklı ilçesi ve İzmir'de yeni tesisler için önemli aşamalar kat ettik."

DİKİLİTAŞ PROJESİ

"Dikilitaş'taki arsayı anlatmak istiyorum. Bu bahsi geçen arsa Fulya'daki 2 kuleden oluşan alışveriş merkezi ve Acıbadem Hastanesi yapılmadan önce toplamda 2-3 parsel 45 dönüm olan arsadır. Arsanın 30 dönümlük kısmına söylediğim bu binalar yapılırken, boş bırakılan 15 dönümlük kısmına da imar durumları nedeniyle bugüne kadar hiçbir şey yapılabilmesi mümkün olmamıştır ve bu nedenle boş şekilde duran bir arsadır. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse de Emlak Konut'la yaptığımız görüşmeler sonucunda buradaki tesislerimizin uygun başka bir yere taşınması ve bu 15 dönümlük arsaya imar hakkı verilmesi imkanına kavuşulmuştur. Yetkisi sadece Emlak Konut'ta olan imar değişikliği konusunda Mayıs ayı başlarında proje geliştirmek maksadıyla bir işbirliği protokolü imzaladık. Yine bu proje kapsamında Spor Bakanlığına ait olup kulübümüze tahsisli toplam 5 dönüme yakın 2 adet parselin de kulübümüze satışı konusunda müracaat ettik. Şu anda değerleme raporunu bekliyoruz."

"150-200 MİLYON EURO GELİR BEKLİYORUZ"

"15 dönüm büyüklükte, tamamen atıl duran ve imar izni olmadığı için bir şey yapmamız mümkün olmayan Dikilitaş arsamıza, 5 dönüm daha ekleyerek imar iznini çıkartarak proje yapıyoruz. Bu arazide projeyi Emlak Konut yürütecek. Ziraat Bankası'nın da ortak olmasını istiyoruz. Bu projeden maliyetleri çıkardığımızda 150-200 milyon euro arası bir gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz. Bu parayla Bankalar'a olan borçlar kapatılacak, devamında Beşiktaş'ın faizli kimi ne borcu varsa o hesaplar kapatılacak. Bu faiz borçlar bugün itibarıyla 125 milyon dolar civarında. Biz bu borçları kapattıktan sonra oturacağız, elimizde kalan tapuları koyacağız. Satmamız söz konusu değil. Bizim Beşiktaş'ın malını mülkünü elden çıkardığımız yok."

"GENEL KURUL YETKİ VERİRSE OLACAK"

"Akaretler'e de uluslararası bir otel zinciri otel yapmak istedi. Güzel bir teklifle geldiler. Beşiktaş binayı verip masrafları ona yatırıp yüzde 50 otelin ortağı olabilecek bir teklif var ortada. Adamların isteği, '9-10 senelik yapılacak yatırım kurtarmaz, 20-25 senelik mukavele yapalım, yatırımı garanti altına alalım' şeklinde. Genel kurul yetki verirse olacak. Bir fırsat var. 2 milyon Euro kira geliri varsa otelle 3-3.5 milyon Euro olacaksa niye vermeyeyim. 2.5 senedir boş orası."

"YÜZDE 50'Yİ ALMADAN SATMAM"

"Gedson ile ilgili kesinleşen bir şey yok. Taliplisi çok. Bu sene de var, kışın da vardı. Daha iyisini bulup getireceğim konusunda, Gedson sıkıntı olacak. Daha temkinli gidiyoruz o transferle ilgili. Gedson ile de konuşuyoruz. Beşiktaşlıyım diyeceğim karakterde bir çocuk. Kal dersek 'ben gideceğim' diye tutturacak biri değil. Geçtiğimiz devre arasına kadar o bölgede en az maaş alan oyuncuydu. Bir takım iyileştirmeler yaptık devre arasında. Ben Gedson'un bonservisindeki diğer yüzde 50'yi de Benfica'dan almadıktan sonra Gedson'u bir yere yollama taraftarı değilim. Oturup konuştuk 5 sene sözleşmeyle ilgili. 5 sene daha uzatırız. Devam ederiz Gedson'la."