Tahkim Kurulu Okan Buruk ve Ugochukwu için kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan kırmızı kartlar sonrasında verilen cezalarla ilgili kararını açıkladı. Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu'nun PFDK tarafından verilen cezalarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan Okan Buruk'un cezasına yönelik itirazı değerlendirdi.
Kurul, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle verilen 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin liralık para cezasını yerinde buldu.
Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Lesley Ugochukwu'nun 2 maçlık men cezasına yapılan başvuru da Tahkim Kurulu tarafından karara bağlandı.
Kurul, Fransız oyuncuya verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının devam etmesine hükmetti.
Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle aldığı 350 bin liralık para cezasını da onadı.
Tahkim Kurulu'nun kararının ardından Okan Buruk, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada takımının başında yer alamayacak.
Lesley Ugochukwu ise Kasımpaşa ve Gençlerbirliği mücadelelerinde forma giyemeyecek.
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