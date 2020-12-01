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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için yeni karar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.12.2020 10:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın fırtınası esmeye devam ediyor... Son 5 maçta alınan 4 galibiyet Kartal'ın zirve umutlarını tekrar yeşertirken, özellikle Başakşehir ve Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferleri tam anlamıyla bir gövde gösterisine dönüştü. Oysa daha birkaç hafta öncesine kadar Sergen hocanın kulüpteki geleceği ciddi anlamda tartışılıyordu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için yeni karar

Geçen sezon Şubat ayında 30 puanla 7. sırada aldığı takımı 15 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sıraya taşıyan başarılı çalıştırıcı, bu sezon Avrupa'ya erken havlu atılması, eleştirilen isabetsiz transferler ve ligdeki kötü sonuçlar sebebiyle hedef tahtasına oturtulmuştu

2+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Son dönemdeki üstün performans ise kulüpteki planları da değiştirdi. Siyah-Beyazlı yönetim bugünkü toplantısında Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini masaya yatıracak.

BAŞKAN DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sergen Yalçın her ne kadar, "Kontrat benim için ikinci planda" dese de, son kararı verecek olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de gönlünün birlikte devam etmekten yana olduğu öğrenildi.

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