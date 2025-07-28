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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı! Solskjaer son maçına çıkıyor...

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu her geçen gün gündeme gelmeye devam ediyor. Ole Gunnar Solskjaer'in aldığı üst üste başarısız sonuçlar sonrası gözler yeniden Sergen Yalçın'a çevrilmiş durumda...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı! Solskjaer son maçına çıkıyor...
Emre Şen

Sergen Yalçın yaklaşık 1 yıllık aradan sonra kulübedeki yerini almaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in kötü sonuçlar almasının ardından siyah-beyazlı yönetim harekete geçti.

SHAKHTAR MAÇI SON ŞANSI

Beşiktaş ta Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı! Solskjaer son maçına çıkıyor... 1

UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için Shakhtar'ı geçmek zorunda olan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da oynanan maçtan 4-2 mağlup ayrılmıştı. Skorla birlikte kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda sabırlar taşmış durumda. Başkan Serdal Adalı, rövanş maçının ardından çok yüksek ihtimalle Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıracak.

SERGEN YALÇIN İMZA ATMAK İÇİN HAZIR

Beşiktaş ta Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı! Solskjaer son maçına çıkıyor... 2

Beşiktaş'ta yeniden çalışmaya sıcak bakan Sergen Yalçın'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması durumunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı öğrenildi. Şimdiden çalışmalarını yaptığı öğrenilen Sergen Yalçın'ın yönetimden haber beklediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş
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