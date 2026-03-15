Beşiktaş'ta Sergen Yalçın neşteri vurdu, 8 ismin bileti kesildi! Kasaya girecek o devasa rakam dudak uçuklattı...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi ve tamamen yenilenmiş bir kadroyla girmeyi planlayan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluk parolasıyla çıkılacak 2026-2027 sezonunun kadro mühendisliğine şimdiden başladı.

Deneyimli teknik adamın ilk hedefi, takımın maaş bütçesini rahatlatmak ve kadro şişkinliğini önlemek adına kiralık gönderilen oyuncuların durumunu netleştirmek oldu.

3 YILDIZ VEDA EDİYOR, KASAYA 23.5 MİLYON EURO GİRİYOR!

Siyah-Beyazlı kulübün kiralık olarak başka takımlara gönderdiği isimlerden üçü, gösterdikleri performansla gittikleri kulüplerin gözüne girmeyi başardı. Sabah'ın haberine göre; bu isimlerin satın alma opsiyonları kesin olarak kullanılacak ve Beşiktaş ciddi bir bonservis geliri elde edecek:

Ernest Muçi: Trabzonspor opsiyonu kullanacak.

Semih Kılıçsoy: İtalyan ekibi Cagliari opsiyonu kullanacak.

Amir Hadziahmetovic: İngiliz ekibi Hull City opsiyonu kullanacak.

Yönetimin bu üç futbolcunun kalıcı transferinden elde edeceği toplam gelir ise tam 23.5 milyon Euro olacak. Bu dev bütçe, Sergen Yalçın'ın yaz transfer döneminde isteyeceği nokta atışı yıldızlar için kullanılacak.

SERGEN YALÇIN 8 İSMİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ: "TAKIM BULUN!"

Operasyonun en çarpıcı tarafı ise takıma geri dönecek olan isimler oldu. Gittikleri kulüplerde beklentileri karşılayamayan ve satın alma opsiyonlarının kullanılması beklenmeyen Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario, Sergen Yalçın'ın da gelecek sezonki planları arasında yer almıyor.

Bu üç yabancının yanı sıra tecrübeli hoca; Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi'nin de biletini kesin olarak kesti. Yönetim, Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği bu 8 futbolcuyla en kısa sürede masaya oturarak yeni sezon öncesi kendilerine takım bulmalarını tebliğ edecek.