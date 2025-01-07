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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın olmadı, rota Rudi Garcia'ya döndü! İlk görüşme gerçekleşti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.01.2025 16:32
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Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Başkan Serdal Adalı, bu kez rotayı Fransız çalıştırıcıya kırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın olmadı, rota Rudi Garcia'ya döndü! İlk görüşme gerçekleşti

Bu sezon ligde beklentilerin oldukça uzağında kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın ilk hedefi yeni teknik direktörü belirlemek oldu.

SERGEN YALÇIN İLE ANLAŞILAMADI

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Serdal Adalı seçilmesinin hemen ardından Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirmişti. Ancak ikili arasında yapılan görüşmeden anlaşma çıkmamıştı.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

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52 yaşındaki çalıştırıcının kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle bu göreve hazır olmadığını bildirmesi üzerine siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adam Rudi Garcia ile ilk görüşmeyi gerçekleştirerek beklemeye geçti.

RUDI GARCIA'NIN KARİYERİ

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Son olarak İtalya Serie A devi Napoli'yi çalıştıran Rudi Garcia, daha önce Lille, Roma, Marsilya, Lyon ve Al-Nassr gibi önemli kulüplerde görev yaptı. 60 yaşındaki Fransız hocanın kariyerinde ise Lille ile 1 Fransa Ligue 1 ve Fransa Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş
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