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Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısını kapatan Necip Uysal TFF listesinde yer almayacak!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.08.2024 17:35
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Lugano rövanşının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta antrenmanda sakatlanan ve sezonun ilk yarısını kapatan Necip Uysal, yeni sezon TFF'ye gönderilecek A takım Listesinde yer almayacak.

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısını kapatan Necip Uysal TFF listesinde yer almayacak!
Necip Uysal

Necip Uysal

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe akşamı Lugano ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş'ta Necip Uysal sezonun ilk yarısını kapadı. Antrenmanda sakatlanan deneyimli futbolcunun sol dizinde çapraz bağ kopması belirlendi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

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Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen Necip Uysal’ın muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

LİSANSI ÇIKARILMAYACAK

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Önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Necip’in yaklaşık 6 ile 8 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Sezonun ilk yarısını kapatan Necip Uysal, yaz transfer döneminin ardından TFF’ye gönderilecek A Takım listesine yazılmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Necip Uysal beşiktaş
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