Beşiktaş'ta sıkıntı yaratan maaş krizi

Beşiktaş’ta taraftarın hedefinde Fikret Orman var… Sadece en lüzumlu zamanlarda takımın önemli oyuncularının satılması değil, transfer adına bazı oyunculara ödenen astronomik rakamlar da dikkat çekiyor. Loris Karius'un, Liverpool’da 1.3 milyon Pound’a oynarken, Beşiktaş’tan 3 milyon Euro alması. Bonservisinin gelecek sezon 8.5 milyon Euro’ya alınmak zorunda olması rahatsız ediyor.

Aynı şekilde Torino’da 1.4 milyon Euro’ya oynayan Adem Ljajic’in 2 milyon 250 bin Euro’ya alınması ve Karius gibi gelecek sezon 7.5 milyon Euro kesin satın alma bedeliyle anlaşmaya varılması sıkıntı yaratıyor. Pepe ve Quaresma (35) ile Vagner Love ve Adriano (34) gibi isimlerin kendi yaş gruplarında en fazla kazanan futbolcular arasında yer almaları da dikkatlerden kaçmıyor.

(FOTOSPOR)

