Beşiktaş'ta sözleşmesi dondurulan son futbolcu Boyd oldu

Douglas, Nicolas Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan ve lisanslarını askıya alan Beşiktaş, 14 yabancı sınırı nedeniyle Tyler Boyd'un da lisansını dondurma kararı aldı.
Yabancı sınırı nedeniyle kadrosundan 4 oyuncunun lisansını çıkaramayacak olan Beşiktaş'ta son isim belli oldu.Douglas, Nicolas Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan ve lisanslarını askıya alan siyah-beyazlılar, ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un sözleşmesini de dondurdu.
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