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Beşiktaş'ta sözleşmesi dondurulan son futbolcu Boyd oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.10.2020 22:37 | Son Güncelleme

Yapılan transferlerle yabancı sayısı 18'e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurduktan sonra son tercihini Boyd'dan yana kullandı.

Beşiktaş'ta sözleşmesi dondurulan son futbolcu Boyd oldu

Douglas, Nicolas Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan ve lisanslarını askıya alan Beşiktaş, 14 yabancı sınırı nedeniyle Tyler Boyd'un da lisansını dondurma kararı aldı.
Yabancı sınırı nedeniyle kadrosundan 4 oyuncunun lisansını çıkaramayacak olan Beşiktaş'ta son isim belli oldu.Douglas, Nicolas Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan ve lisanslarını askıya alan siyah-beyazlılar, ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un sözleşmesini de dondurdu.


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