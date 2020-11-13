Beşiktaş'ta takım 2 gün izin

Beşiktaş'ta son açıklanan pozitif vakalarla birlikte korona virüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükselirken teknik direktör Sergen Yalçın futbolculara 2 gün izin verdi ve kadrodaki isimlere siyah-beyazlı ekibin sağlık kurulu 'Evde kalın, izole olun' uyarısında bulundu.
Futbolcuların dikkatli olması istenirken, Beşiktaş'ta pazartesi günü yeni testlerin yapılacağı öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından özellikle savunma anlamında problem yaşayan Beşiktaş, pazartesi günü gerçekleşecek olan test sonuçlarını bekliyor.
Kadrodaki isimlerden 7'si koronavirüse yakalanırken, kadro dışı olan oyunculardan da birinin testinin pozitif belirlendiği açıklanmıştı.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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