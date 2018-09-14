Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Alvaro Negredo kadroda

2018-2019 Lefter Küçükandoyadis sezonu için Beşiktaş'ın TFF'ye gönderdiği 28 kişilik kadroda Alvaro Negredo da yer aldı.

Son dönemlerde Al Nasr'a transfer olması gündemde olan İspanyol golcünün listede olması, kafalarda soru işareti yaratırken, "Acaba gitmeyecek mi?" dedirtti.

