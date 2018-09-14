SPOR

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Alvaro Negredo kadroda

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonu için TFF'ye gönderdiği 28 kişilik kadroda Alvaro Negredo da yer aldı. Negredo'nun adı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr ile anılıyordu

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Alvaro Negredo kadroda

2018-2019 Lefter Küçükandoyadis sezonu için Beşiktaş'ın TFF'ye gönderdiği 28 kişilik kadroda Alvaro Negredo da yer aldı.

Son dönemlerde Al Nasr'a transfer olması gündemde olan İspanyol golcünün listede olması, kafalarda soru işareti yaratırken, "Acaba gitmeyecek mi?" dedirtti.

PARTNERDünyanın en yakışıklı mahkumu baba olduDünyanın en yakışıklı mahkumu baba oldu
Karius, İngiltere'ye dönmeyebilirKarius, İngiltere'ye dönmeyebilir
Beşiktaş Mainichi - Sponichi Group ile sponsorluk anlaşması imzaladıBeşiktaş Mainichi - Sponichi Group ile sponsorluk anlaşması imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alvaro Negredo Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Yılmaz Vural: Ali Koç, tam benim çalışmak isteyeceğim başkan

Yılmaz Vural: Ali Koç, tam benim çalışmak isteyeceğim başkan

Türk kulüpleri döviz sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirecek!

Türk kulüpleri döviz sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirecek!

FIFA kiralık oyuncu transferini 6 ya da 8 oyuncuyla sınırlayacak

FIFA kiralık oyuncu transferini 6 ya da 8 oyuncuyla sınırlayacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Alvaro Negredo kadroda

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Alvaro Negredo kadroda

Karius, İngiltere'ye dönmeyebilir

Karius, İngiltere'ye dönmeyebilir

Beşiktaş Mainichi - Sponichi Group ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Beşiktaş Mainichi - Sponichi Group ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ancak Almanya'dan ayrılmak istemedi

Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ancak Almanya'dan ayrılmak istemedi

Quaresma: Kadıköy deplasmanına kazanarak gitmek çok önemli

Quaresma: Kadıköy deplasmanına kazanarak gitmek çok önemli

Winnie Heatrech: Atiba UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı için hayal kırıklığı yaşadı

Winnie Heatrech: Atiba UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı için hayal kırıklığı yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.