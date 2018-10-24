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Beşiktaş'ta tam 4 isimle yollar ayrılıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, radikal bir karar daha aldı.

Yönetim öncelikle takımdan gönderilecek isimlere yoğunlaşırken, 4 isim ile yolların ayrılması planlanıyor.

Kartal'da deprem

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Yönetim performansından memnun olmadığı Vagner Love, Larin ve Roco'yu göndermek için kolları sıvadı.

Yönetim performansından memnun olmadığı Vagner Love, Larin ve Roco'yu göndermek için kolları sıvadı.
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Bu futbolcular öncelikle bonservisleriyle verilecek. Ancak bu başarılamazsa o takdirde futbolcuların kiralanması gündeme gelecek.

Bu futbolcular öncelikle bonservisleriyle verilecek. Ancak bu başarılamazsa o takdirde futbolcuların kiralanması gündeme gelecek.
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Beşiktaş Yönetimi ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Adriano için Japon kulübü Vissel Kobe'nin yaptığı teklifi değerlendirecek.

Beşiktaş Yönetimi ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Adriano için Japon kulübü Vissel Kobe'nin yaptığı teklifi değerlendirecek.
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Siyah- beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldızı büyük olasılıkla satarak para kazanmak istediği öğrenildi.

Siyah- beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldızı büyük olasılıkla satarak para kazanmak istediği öğrenildi.
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Adriano'nun da Japonya'ya gitmek istediği ve devre arasını beklediği öne sürüldü.

Adriano'nun da Japonya'ya gitmek istediği ve devre arasını beklediği öne sürüldü.
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Yönetimin 4 oyuncu dışında Quaresma'yı da cazip bir teklif gelmesi durumunda satabileceği gelen bilgiler arasında.

Yönetimin 4 oyuncu dışında Quaresma'yı da cazip bir teklif gelmesi durumunda satabileceği gelen bilgiler arasında.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu oyuncuları sattıktan sonra takıma 2 golcü oyuncu almayı hedeflediği ve bunun için şimdiden çalışmalara başlandığı ortaya çıktı. (TAKVİM)

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu oyuncuları sattıktan sonra takıma 2 golcü oyuncu almayı hedeflediği ve bunun için şimdiden çalışmalara başlandığı ortaya çıktı. (TAKVİM)
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Takım
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Q7 vermeyin bari takimi sirtliycak adam kalmadi takimda bu takim nasil sampiyonluga gidicek
bir cimbomlu olarak,kaçparaya aldınız kaça satıyorsunuz,bütün yöneticiler aynı,batırdınız klüplerimizi
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