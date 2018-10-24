Beşiktaş'ta tam 4 isimle yollar ayrılıyor

Yönetim öncelikle takımdan gönderilecek isimlere yoğunlaşırken, 4 isim ile yolların ayrılması planlanıyor.

Kartal'da deprem

1 / 7 Yönetim performansından memnun olmadığı Vagner Love, Larin ve Roco'yu göndermek için kolları sıvadı.

2 / 7 Bu futbolcular öncelikle bonservisleriyle verilecek. Ancak bu başarılamazsa o takdirde futbolcuların kiralanması gündeme gelecek.

3 / 7 Beşiktaş Yönetimi ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Adriano için Japon kulübü Vissel Kobe'nin yaptığı teklifi değerlendirecek.

4 / 7 Siyah- beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldızı büyük olasılıkla satarak para kazanmak istediği öğrenildi.

5 / 7 Adriano'nun da Japonya'ya gitmek istediği ve devre arasını beklediği öne sürüldü.

6 / 7 Yönetimin 4 oyuncu dışında Quaresma'yı da cazip bir teklif gelmesi durumunda satabileceği gelen bilgiler arasında.