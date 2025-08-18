Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın opsiyon maddesinin ortaya çıktığı iddia edildi! İtalyan basını opsiyonu son dönemde eşi benzeri görülmemiş bir maddeye bağladı...

Süper Lig devi Beşiktaş’ta Tammy Abraham’ın satın alma opsiyonlu kiralama anlaşmasının detayları ortaya çıktı. İtalyan medyasının açıkladığı detaylarda opsiyonun devreye girmesi için son dönemde eşi benzeri görülmemiş bir maddeye bağlandığı iddia edildi.

TUTTO MERCATO AÇIKLADI!

İtalyan basınından Tutto Mercato’nun haberine göre; Beşiktaş’ın evinde oynadığı Eyüpspor maçıyla İngiliz yıldızın satın alma opsiyonundaki şartlar devreye girdi.

Tammy Abraham’ın sözleşmesindeki bir diğer maddenin ise, siyah-beyazlıların ligde kazanacağı ilk puanından sonra devreye girmesiyle ilgili olduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMIŞTI…

Siyah-beyazlı kulüpten Abraham için yapılan KAP açıklamasında ise şu ifadeler yer almıştı;

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir."