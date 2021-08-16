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Beşiktaş'ta Teixeira ve Mert Günok ilk antrenmanlarına çıktı

16.08.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig’in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Teixeira ve Mert Günok ilk antrenmanlarına çıktı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı üç takım halinde yarım sahada oynanan turnuva maçları sonrası yapılan kondisyon koşuları ile tamamladı.

Siyah-beyazlılarda, yeni transferler Alex Teixeira ile Mert Günok da takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Mert Günok Alex Teixeira
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