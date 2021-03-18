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Beşiktaş'ta tek eksik Gökhan Töre

18.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta tek eksik Gökhan Töre

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe maçına odaklandı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçları oynanırken antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Gökhan Töre
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