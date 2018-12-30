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Beşiktaş'ta büyük şok! İki yıldız kadro dışı...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.12.2018 09:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş, sözleşmeli futbolcuları Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile ilgili flaş bir karara imza attı. Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile flaş bir karar verildi. Siyah beyazlı ekip Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i kamp kadrosuna dahil etmedi. Bu gelişme, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in kısa süre içerisinde takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Beşiktaş'ta büyük şok! İki yıldız kadro dışı...

Beşiktaş'ta ikinci yarı kampı öncesinde transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, kadrodan gidecek isimlerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz gündelerde "5-6 isimle yolları ayıracağız" sözlerinin ardından son dakika gelişmesi yaşandı. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Tolga Zengin, ikinci yarı öncesinde Antalya'da yapılacak kamp çalışmalarıan götürülmeyecek.

West Ham'a kiralandıktan sonra satışı gerçekleşmeyen ve Beşiktaş'a yeniden dönen Gökhan Töre, siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne bir türlü giremedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gökhan Töre ile Ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarların gözünden düştükten sonra bir daha kaleyi uzun süreliğine geri alamayan Tolga Zengin'in de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş, 35 yaşındaki kaleciyi Ocak ayında takasta kullanmayı düşünüyor.

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Beşiktaş tolga zengin gökhan töre

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