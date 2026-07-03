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Beşiktaş'ta Trossard heyecanı! Yıldız futbolcudan taraftarı coşturan hamle

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Leandro Trossard, sosyal medyada yaptığı hareketle siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Taraflar arasındaki görüşmelerin de olumlu ilerlediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Trossard heyecanı! Yıldız futbolcudan taraftarı coşturan hamle
Burak Kavuncu
Leandro Trossard

Leandro Trossard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden biri olan Leandro Trossard, sosyal medyada yaptığı hareketle siyah-beyazlı camiada büyük yankı uyandırdı.

"COME TO BEŞİKTAŞ" YORUMUNU BEĞENDİ!

Beşiktaş ta Trossard heyecanı! Yıldız futbolcudan taraftarı coşturan hamle 1

Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız, sosyal medya hesabında bir taraftarın yaptığı "Come to Beşiktaş" yorumunu beğenerek transfer söylentilerini daha da güçlendirdi. Bu hareket kısa sürede taraftarlar arasında gündem olurken, siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada yıldız oyuncuya binlerce mesaj gönderdi.

TRANSFERDE SICAK GELİŞME

Beşiktaş ta Trossard heyecanı! Yıldız futbolcudan taraftarı coşturan hamle 2

Beşiktaş yönetiminin, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Arsenal ile temaslarını sürdürdüğü ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlıların Trossard'a yıllık 7 milyon euro maaş içeren 3 yıllık sözleşme önerdiği belirtilirken, deneyimli futbolcunun da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş ta Trossard heyecanı! Yıldız futbolcudan taraftarı coşturan hamle 3

2026 Dünya Kupası'nda Belçika'nın hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Leandro Trossard, turnuvaya istikrarlı performansıyla damga vurdu. Geride kalan dört maçta 361 dakika sahada kalan deneyimli kanat oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken özellikle Yeni Zelanda karşısında ortaya koyduğu futbolla 9.8'lik maç puanına ulaştı.

Grup aşamasında da takımının hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan 30 yaşındaki yıldız, hem skor üretimi hem de oyun içindeki etkinliğiyle Belçika'nın son 16 turuna yükselmesinde kilit rol oynayan isimlerden biri oldu.

2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren Trossard'ın transferi gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'ın hücum hattına önemli bir güç katması bekleniyor. Yönetimin transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

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Belçika arsenal beşiktaş transfer haberleri
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