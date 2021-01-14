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Beşiktaş'ta Tyler Boyd geri döndü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.01.2021 17:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd, yeni yabancı kararıyla beraber yeniden takıma döndü.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd geri döndü

Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Tyler Boyd'un yeniden takıma döneceğini açıkladı.

TFF'nin aldığı yeni yabancı kararıyla birlikte Boyd için de bir şans doğduğunu ifade eden Kaynar, "Değişen yeni yabancı sınırı kararı ile birlikte Tyler Boyd kadroya dönecek" şeklinde konuştu.

DERBİNİN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Erol Kaynar, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır hakkında da konuştu;

"Cüneyt Çakır hata da yapabilir, yapacaktır, önemli olan oyunun önüne geçen hatalar yapmaması. Cüneyt Çakır gibi başarılı bir hakemin bunun altından kalkabileceğini, Avrupa'daki Cüneyt Çakır'ın bu derbinin altından kalkacağını düşünüyorum. Artniyetli yapılmayan hataların başımızın üstünde yeri var. Genç hakemleri desteklemeliyiz, bu genç hakemlerin önünü kapatınca, belli sayıda hakemlerle bu işi götürmeye çalışıyoruz ki bu bizi çok zorluyor, çok üzüyor."

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