Beşiktaş'ta Tyler Boyd kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları sürerken, teknik ve idari karar doğrultusunda bir isim kamp kadrosuna dahil edilmedi.

TYLER BOYD DIŞARIDA KALDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen sezon kiralık olarak Sivasspor'da forma giyen Tyler Boyd'u kamp kadrosuna almadı ve karar oyuncuya tebliğ edildi.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAK

Tyler Boyd, kulüp bulana kadar takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.

YABANCI OYUNCULARLA VEDALAŞILACAK

Yeni yabancı kuralının 8 artı 6 olmasından sonra transfer politikasını değiştirmek zorunda kalan Beşiktaş, performans alamadığı birçok başka yabancı oyuncuyla da vedalaşacak.

GÖNDERİLECEK İSİMLER

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Jeremain Lens ile Tyler Boyd'un yanı sıra Hasic ve Douglas’ın da gönderilmesi bekleniyor.

BİR DİĞER İSİM LJAJIC

Beşiktaş’ta ayrılması beklenen bir diğer isim ise Adem Ljajic. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, 29 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor vermediği öğrenildi.

YÜKSEK MALİYET VE DÜŞÜK PERFORMANS...

Sırp oyuncu için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Adem Ljajic’in yüksek maliyeti ve performansının düşük olması, siyah beyazlıları yol ayrımına itti.

UMUT NAYİR VE GÜVEN YALÇIN...

Beşiktaş'ta ayrıca Umut Nayir ve Güven Yalçın için gelecek teklifler de değerlendirilecek.

