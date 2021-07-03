Beşiktaş'ta Tyler Boyd kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları sürerken, teknik ve idari karar doğrultusunda bir isim kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen sezon kiralık olarak Sivasspor'da forma giyen Tyler Boyd'u kamp kadrosuna almadı ve karar oyuncuya tebliğ edildi.
Tyler Boyd, kulüp bulana kadar takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.
Yeni yabancı kuralının 8 artı 6 olmasından sonra transfer politikasını değiştirmek zorunda kalan Beşiktaş, performans alamadığı birçok başka yabancı oyuncuyla da vedalaşacak.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Jeremain Lens ile Tyler Boyd'un yanı sıra Hasic ve Douglas’ın da gönderilmesi bekleniyor.
Beşiktaş’ta ayrılması beklenen bir diğer isim ise Adem Ljajic. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, 29 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor vermediği öğrenildi.
Sırp oyuncu için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Adem Ljajic’in yüksek maliyeti ve performansının düşük olması, siyah beyazlıları yol ayrımına itti.
Beşiktaş'ta ayrıca Umut Nayir ve Güven Yalçın için gelecek teklifler de değerlendirilecek.
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