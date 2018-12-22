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Beşiktaş'ta Vagner Love kadro dışı bırakıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.12.2018 15:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Kasımpaşa ile oynanacak maç öncesi Vagner Love kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ta Vagner Love kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç öncesi Vagner Love kadroya alınmadı. Takımdan ayrılması gündemde olan Brezilyalı futbolcunun Kasımpaşa maçında kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu.

Beşiktaş Haberleri: Vagner Love, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah beyazlı takımda maç öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcu Vagner Love, Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı. Beşiktaş yönetiminin takımdan göndermek istediği golcü futbolcunun devre arasında ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim bu maçın kadrosuna alınmayan futbolcuya, "Kendine takım bul" dediği öğrenildi.

16 MAÇTA 7 GOL ATTI

Vagner Love bu sezon Beşiktaş ile 16 resmi maça çıktı ve 7 gol attı. Brezilyalı futbolcunun, siyah beyazlı kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig vagner love Kasımpaşa

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