Beşiktaş'ta Vagner Love’la yollar ayrılabilir

Gelecek sezon Brezilya'ya dönmesi beklenen Love, çıkarken ıslıklandığı Kayseri maçında 63 dakikada 15 kez topa dokunabildi, hiç şut atamadı, orta yapamadı. Sadece 7 pas veren Love, adam geçemedi, hücuma katkısı olmadı, 3 de top kaptırdı. Vagner Love, devre arasında Beşiktaş'a 3 Milyon Euro bonservis bedeli ile geldi. Vagner Love, Beşiktaş'a geldiğinden beri 12 maçta 2 gol kaydetti, asist yapamadı. Love ligin ilk yarısında ise Alanyaspor formasıyla 16 maçta 11 gol kaydetmişti. (FOTOMAÇ)





