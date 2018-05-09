SPOR

Beşiktaş'ta Vagner Love’la yollar ayrılabilir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.05.2018 07:45 | Son Güncelleme

Şenol Güneş'in tüm vetolarına rağmen alınan Vagner Love'un Beşiktaş kariyeri sıkıntıya girdi.

Beşiktaş'ta Vagner Love’la yollar ayrılabilir

Gelecek sezon Brezilya'ya dönmesi beklenen Love, çıkarken ıslıklandığı Kayseri maçında 63 dakikada 15 kez topa dokunabildi, hiç şut atamadı, orta yapamadı. Sadece 7 pas veren Love, adam geçemedi, hücuma katkısı olmadı, 3 de top kaptırdı. Vagner Love, devre arasında Beşiktaş'a 3 Milyon Euro bonservis bedeli ile geldi. Vagner Love, Beşiktaş'a geldiğinden beri 12 maçta 2 gol kaydetti, asist yapamadı. Love ligin ilk yarısında ise Alanyaspor formasıyla 16 maçta 11 gol kaydetmişti. (FOTOMAÇ)

133

Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!
Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölüManisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü
Kayıp kız lüks apartmanın damında bulunduKayıp kız lüks apartmanın damında bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vagner love Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Beşiktaş'ta Vagner Love’la yollar ayrılabilir

Beşiktaş'ta Vagner Love’la yollar ayrılabilir

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Florentin Pogba neden sahayı terk etti?

Florentin Pogba neden sahayı terk etti?

Boca Juniors Fernando Muslera'yı transfer listesine aldı

Boca Juniors Fernando Muslera'yı transfer listesine aldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Vagner Love’la yollar ayrılabilir

Beşiktaş'ta Vagner Love’la yollar ayrılabilir

Babel'den 'şampiyon' performası!

Babel'den 'şampiyon' performası!

İşte Şenol Güneş'in yeni adresi

İşte Şenol Güneş'in yeni adresi

Adriano, Fabri ve Necip'ten galibiyet yorumu!

Adriano, Fabri ve Necip'ten galibiyet yorumu!

Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş taraftarına olay sözler

Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş taraftarına olay sözler

Metin Albayrak'tan Şenol Güneş açıklaması

Metin Albayrak'tan Şenol Güneş açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.