Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 4 hafta yok...

Siyah beyazlılarda ayak bileği iç yan bağında zorlanma tespit edilen İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş Kulübü, sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz'ın sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti olan sporcumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda ayak bileği iç yan (deltoid) bağında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir, sporcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Her iki sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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