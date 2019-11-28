SPOR

Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 4 hafta yok...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.11.2019 14:33 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam sahasında Sloven Bratislava, 2 Aralık Pazartesi günü ise ligde Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 4 hafta yok...

Siyah beyazlılarda ayak bileği iç yan bağında zorlanma tespit edilen İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş Kulübü, sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz'ın sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti olan sporcumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda ayak bileği iç yan (deltoid) bağında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir, sporcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Her iki sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Ozan Biber, ihraç kararını iptal ettirdiOzan Biber, ihraç kararını iptal ettirdi
''Buraya kazanmak için geldik''''Buraya kazanmak için geldik''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Victor Ruiz

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 4 yorum
BEŞİKTAŞ kaledir yıkılmaz
Kaç maç oynayacak bu adam sürekli sakat
ne oynadınki sakatlandın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Danny Drinkwater bombası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Juninho: Marcelo ayrılmak istiyor

Ayrılmak istediğini açıkladı

Abdullah Avcı'dan derbi sözleri: Hakem sağlıklı yönetsin, Fenerbahçe'yi yeneriz

Avcı'dan çarpıcı derbi yorumu

Adnan Dalgakıran: Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz

''Kurtuluş savaşı veriyoruz''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.