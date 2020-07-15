SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Victor Ruiz sözleşmesini tek taraflı feshetti

Beşiktaş'ta Victor Ruiz sözleşmesini tek taraflı feshetti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.07.2020 15:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Victor Ruiz'in siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi.

Beşiktaş'ta Victor Ruiz sözleşmesini tek taraflı feshetti

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, Fenerbahçe derbisi öncesinde sözleşmesini tek taraflı feshetti. Mart, Nisan, Mayıs alacaklarının ödenmediği için ihtarname çeken ve indirim talebini reddeden Ruiz, bugün sözleşmesini feshetti. Beşiktaş konuyu FIFA'ya taşıyacak.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Victor Ruiz krizi yaşanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan ve futbolculardan indirim talep eden Beşiktaş, ilk darbeyi Loris Karius'tan yemişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alman file bekçisi, alacakları ödenmediği için sözleşmesini feshederek Türkiye'den ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılar konuyu FIFA'ya taşırken, benzer bir durum Victor Ruiz'de yaşandı. İspanyol savunmacı, yönetimin kendisinden talep ettiği indirimi kabul etmezken, mart, nisan ve mayıs aylarındaki alacaklarının ödenmediğini belirterek siyah-beyazlı kulübe ihtarname yolladı. Yönetim ihtarnamenin ardından Ruiz'le tekrar görüştü ve ödemelerin yapılacağını belirterek yeniden indirim talep etti. Ancak siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.8 milyon Euro garanti para alan Ruiz, indirime yanaşmayarak sözleşmesini feshetme yoluna gitti. Beşiktaş konuyu FIFA'ya taşıma kararı aldı.

2.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Sezon başında İspanyol temsilcisi Villarreal'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Victor Ruiz, ligde 23 karşılaşmaya çıkmıştı. Beşiktaş'a geldikten sonra sakatlıklarla boğuşan İspanyol oyuncu 15 karşılaşmada takımını yalnız bırakmıştı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye mi gidiyor?Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye mi gidiyor?
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

Arda Turan transferinde beklenmedik gelişme!

Arda Turan transferinde beklenmedik gelişme!

Galatasaray'a piyango vurdu

Galatasaray'a piyango vurdu

Yetişkin film yıldızından olay paylaşım!

Yetişkin film yıldızından olay paylaşım!

F.Bahçe'de üç isim için Almanya'ya çıkarma

F.Bahçe'de üç isim için Almanya'ya çıkarma

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Flaş gelişme! Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül...

Flaş gelişme! Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Victor Ruiz sözleşmesini tek taraflı feshetti

Beşiktaş'ta yıldız isim sözleşmesini feshetti!

Umut Nayir'in test sonucu negatif; "Kalan haftalarda yokum"

Koronavirüs test sonucunu açıkladı! "Kalan haftalarda yokum"

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe cevabı

Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

Beşiktaş'ta Boyd ve Ersin Destanoğlu maç sonrası konuştu

''Çirkin bir maç oynadık''

Beşiktaş'ta N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde yok

N'Koudou derbide yok

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.