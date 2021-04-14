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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ilk 11'de zor

14.04.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bu arada, bugün de bireysel koşu çalışması yapan Aboubakar'ın son durumunun yarınki kontrollerin ardından netlik kazanacağı, ancak ilk 11'de oynamasının zor olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ilk 11'de zor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı.

ABOUBAKAR YİNE TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Siyah-beyazlılarda sağlık durumu merakla beklenen Vincent Aboubakar, bugün de takım antrenmanında yer almadı ve bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışması yaptı. Kamerunlu golcünün son durumunun yarın yapılacak kontrollerinden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun Ankaragücü maçı kadrosuna alınsa bile ilk onbirde oynatılması beklenmiyor.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
hakemler kolluyon gerk yok abu ya nihat özdemir saolsub sahası bozuk olanada ceza verecek güzel sahada otnasın
@isilme_1928 hele şu puan tablosunu getirde bakalım yeğen:)))hangı maçta hakem kollamış bi yazda bilelim söke söke ŞAMPIYON BEŞİKTAŞ
hetr türli engellelmelere ve sorunlara rağmen ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
çok sıkıntılı bi durum

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