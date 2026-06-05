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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi! İstanbul'a geliyor

Beşiktaş’ta İtalyan dönemi resmen başlıyor! Başkan Serdal Adalı'nın uzun süredir peşinde olduğu dünyaca ünlü teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık kesin anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi! İstanbul'a geliyor
Burak Kavuncu

Siyah-beyazlı taraftarların heyecanla beklediği teknik direktör hamlesi nihayet resmiyete dökülüyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezonu emanet edeceği dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile birlikte uçağa bindi. İstanbul'da şampiyonluk meşalesini yakmaya gelen ikili için geri sayım başladı.

BEŞİKTAŞ’TA TARİHİ GÜN: BAŞKAN SERDAL ADALI VE VİNCENZO ITALİANO SAAT 15.00’TE İSTANBUL’A GELİYOR!

Beşiktaş ta Vincenzo Italiano dönemi! İstanbul a geliyor 1

Siyah-beyazlı camiada teknik direktör bilmecesi çözülüyor, Beşiktaş’ta "Vincenzo Italiano" dönemi resmen başlıyor. A Spor’un geçtiği son dakika kulis bilgisine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dünyaca ünlü İtalyan teknik adam ile her konuda anlaşma sağladı.

KRİTİK ZİRVE İSTANBUL'DA REZİDANSA TAŞINIYOR

Beşiktaş ta Vincenzo Italiano dönemi! İstanbul a geliyor 2

Yeni sezon planlaması doğrultusunda İtalya seferine çıkan Başkan Serdal Adalı, yürüttüğü gizli operasyondan zaferle ayrıldı. Fiorentina ve Bologna gibi Serie A ekiplerinde oynattığı hücum futboluyla Avrupa'nın elit hocaları arasına giren Italiano'yu ikna eden Adalı, tecrübeli teknik adamla birlikte rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Gelen bilgilere göre, Başkan Serdal Adalı ve Vincenzo Italiano’yu taşıyan uçak saat 15.00’te İstanbul’a iniş yapacak. Tarafların İstanbul'da son detayları masaya yatırdıktan sonra resmi sözleşmeyi imzalaması ve görkemli bir imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

2 YILLIK MUKAVELE!

Beşiktaş ta Vincenzo Italiano dönemi! İstanbul a geliyor 3

Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğunu emanet edeceği dünyaca ünlü çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile 2 yıllık kesin anlaşmaya vardı. Başkan Serdal Adalı'nın yürüttüğü kararlı operasyon sonucunda siyah-beyazlı kulübün projesini kabul eden İtalyan teknik adam, kendisini iki sezon boyunca Beşiktaş'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak. Serie A'da oynattığı modern ve dominant hücum futboluyla adından söz ettiren tecrübeli hocanın, 2 yıllık bu yeni dönemde Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluk yarışının zirvesine taşımayı ve Avrupa arenalarında başarı yakalamayı hedeflediği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş Vincenzo Italiano
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