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Beşiktaş'ta yeni sezon kombineleri satışa çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmalar için kombine kartlar satışa sunuldu.

Beşiktaş'ta yeni sezon kombineleri satışa çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmalar için kombine kartlar satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece passo.com.tr internet sitesinden satın alabilecekleri kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.

Fiyatlar bin 350 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor Sekiz ayrı kategoride satışa sunulan kombinelerin fiyatları bin 350 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Vodafone Park

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