Beşiktaş'ta yeni sezon kombineleri satışa çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmalar için kombine kartlar satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece passo.com.tr internet sitesinden satın alabilecekleri kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.

Fiyatlar bin 350 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor Sekiz ayrı kategoride satışa sunulan kombinelerin fiyatları bin 350 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

