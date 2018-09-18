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Beşiktaş'ta yeniden Mario Gomez sesleri

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.09.2018 07:52 | Son Güncelleme

Love ve Larin'in yetersiz olduğunu düşünen Beşiktaş yönetimi, Gomez için devre arasında Stuttgart'ın kapısını çalacak.

Beşiktaş'ta yeniden Mario Gomez sesleri

Negredo ile yollarını ayıran Beşiktaş daha şimdiden gözünü Ocak ayına çevirdi. Vagner Love ve Larin'i yetersiz bulan Siyah- Beyazlı yönetim devre arasında daha iyi bir golcü bulmak için kolları şimdiden sıvarken ilk hedefin daha önce de gündemde olan Alman futbolcu Mario Gomez olduğu öğrenildi.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALACAK

Başkan Fikret Orman'ın Mario Gomez'i mutlaka takıma geri getirerek taraftarın gönlünü almaya çalışacağı belirlendi. En iyi performansını Beşiktaş'ta sergileyen Gomez için tüm şartlar zorlanacak.

İLK ÖNCE KİRALAMA TEKLİFİ

Gomez'in transferiyle önemli bir hamle yapmak isteyen yönetimin bu oyuncu için ilk planda kiralama teklifi yapacak. Bunda sonuç alamazsa Alman golcünün bonservis bedeliyle alınması için hamle yapılacak.

BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR

Stuttgart'ta takımın bankosu olmasına rağmen Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediği öğrenilen Alman futbolcunun yapılacak teklife bu kez evet diyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

41 MAÇTA 28 GOLÜ VAR

Beşiktaş formasını 2015-2016'da giyen Gomez 41 resmi maçta 28 gol kaydetti. Siyah-Beyazlı ekibin o sezon şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Alman golcü ardından Wolfsburg'a transfer olmuştu. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Mario Gomez stuttgart Bundesliga

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
negredo gitti hemen bir yalan haber yapıştırdınız helal olsun türk basını
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