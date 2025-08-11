SPOR

Beşiktaş'ta yönetime şok eden talep: Ayrılmak istiyorum dedi ve izin istedi!

Süper Lig'de yeni sezon resmen başlarken transfer için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Transfer çalışmalarının sürdüğü Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte son olarak birçok kulübün radarında olan Milot Rashica yönetim ile görüştü.

AYRILIK İÇİN İZİN İSTEDİ

Bundesliga ve Serie A'dan ilgilenen kulüplerin olduğu Kosovalı futbolcu, St. Patrick's maçı sonrası ayrılık talebini yönetime iletirken bu kulüplerle görüşmelerde bulunmak için izin istediği öğrenildi.

Beşiktaş forması altında 83 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 19 asist yaptı.

