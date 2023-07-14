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Beşiktaş, Tadic'i bitirmek üzere! Türkiye'de tüm dengeleri değiştirecek yılın transferi için tüm detaylar burada...

14.07.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tadic, Ajax Kulübü’ne ayrılmak istediğini dün söyledi. İki gündür antrenmanlara çıkmayan yıldız oyuncu, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini yönetime bildirdi.

Ajax'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Tadic'in kulüpten ayrılması an meselesi. Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacakları için bütçede küçülmeye gitme kararı alan Ajax yönetimi, takımın en çok maaş alan oyuncusu olan Tadic ile yolları ayırmak üzere...

SON 5 YILA DAMGASINI VURDU

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Ajax tarihinin son 5 yılına adını altın harflerle yazdıran Dusan Tadic'in ayrılığı Ajax taraftarlarını bir hayli üzmüş durumda. Sosyal medya hesaplarından binlerce paylaşım yapan Hollandalı taraftarlar, Tadic'in takımdan kesinlikle ayrılmasını istemiyor.

TAKIMIN EN SKORER İSMİ

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Ajax'ın son 5 yıldaki en skorer ismi olarak tarihe geçen Tadic, geçtiğimiz sezon çıktığı 47 maçta 36 gole direkt etki etmeyi başarmıştı. 13 gol, 21 asist kaydeden Tadic'in performansı, Ajax'ın şampiyonluğu için yetmedi.

TADIC AYRILMAK İSTİYOR

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Takımın içinde bulunduğu mali durumdan memnun olmayan Tadic, kadronun yeteri kadar kaliteli olmamasından şikayetçi. Bunları gerekçe gösteren dünya yıldızı oyuncu sözleşmesini feshetmek için üç gündür Ajax yönetimiyle görüşüyor.

AJAX YÖNETİMİ İZİN VERECEK

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Tadic'e inanılmaz değer veren Ajax yönetimi, yıldız futbolcunun her isteğini yerine getirecek. Beşiktaş'a transfer olabilmek için tüm şartları zorlayan yıldız oyuncu, bugün son kez Ajax ile toplantı yapıp sözleşmesini feshedecek. Sözleşme feshi gerçekleşmezse, temsili bir bonservis ile Beşiktaş'a satılacak.

BAŞKA TAKIMLARI İSTEMİYOR

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Beşiktaş harici başka hiçbir takımla görüşme yapmak istemeyen Tadic, siyah-beyazlı yönetimden yıllık 4 milyon Euro maaş istedi. Beşiktaş yönetimi ise yıldız futbolcuya bonuslar hariç 3 milyon Euro önerdi. Arada ufak farkların kaldığı öğrenilirken, Tadic transferi kısa süre içinde resmen duyurulacak.

DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

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Tadic'in Ajax'tan ayrılmak isteyip Beşiktaş'a gitmesi dünya gündemine oturdu. Hemen hemen her taraftarın yakından tanıdığı Tadic gibi bir ismin Ajax'tan ayrılması büyük bir şok olarak nitelendiriliyor. Dünya üzerinde mevcutta yer alan en skorer 10 numara olan Tadic'in Beşiktaş'a gelmesi, Süper Lig'de tüm dengeleri değiştirecek.

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Beşiktaş'ın yeni 10 numarası!Beşiktaş'ın yeni 10 numarası!
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