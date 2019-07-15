Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Taktik ve kondisyon ağırlıklı gerçekleştirilen idman, ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışmalarıyla başladı. Pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda oyun ve kontrol-pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve tam sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.
Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA)
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