SPOR

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.07.2019 23:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla devam etti.

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Taktik ve kondisyon ağırlıklı gerçekleştirilen idman, ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışmalarıyla başladı. Pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda oyun ve kontrol-pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve tam sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA)


PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
Beşiktaş, transferdeki ilk bombasını patlattı! Resmen açıklandıBeşiktaş, transferdeki ilk bombasını patlattı! Resmen açıklandı
Beşiktaş'tan, savunmaya 'tanıdık' isimBeşiktaş'tan, savunmaya 'tanıdık' isim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş yeni sezon

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

G.Saray'a Emre Mor'dan haber var! Transferin önündeki engel...

G.Saray'a Emre Mor'dan haber var! Transferin önündeki engel...

Beşiktaş, transferdeki ilk bombasını patlattı! Resmen açıklandı

Beşiktaş, transferdeki ilk bombasını patlattı! Resmen açıklandı

Fikret Orman'dan heyecanlandıran paylaşım

Fikret Orman'dan heyecanlandıran paylaşım

Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!

Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beşiktaş'tan 3 transfer bombası

Beşiktaş'tan 3 transfer bombası

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran öneri

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran öneri

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Tyler Boyd, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, transferdeki ilk bombasını patlattı! Resmen açıklandı

Beşiktaş, Atınç Nukan ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'tan, savunmaya 'tanıdık' isim

Fikret Orman'dan heyecanlandıran paylaşım

Fikret Orman'dan heyecanlandıran paylaşım

UEFA, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı

UEFA'dan Burak Yılmaz mesajı

Beşiktaş'ın maç programı belli oldu

Beşiktaş'ın maç programı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.