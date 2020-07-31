Beşiktaş'tan 100 milyon liralık ödeme! Şampiyonlar Ligi...

Beşiktaş Kulübü, yeni sezon öncesi kritik bir süreci geride bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 30 Temmuz tarihine kadar yapması gereken 100 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirdi.

Bankaların yanı sıra futbolculara yapılan ödemenin yarısı, yani 50 milyon liralık kısım başkan Ahmet Nur Çebi tarafından karşılandı.

Ödeme sonrası Avrupa kupalarına katılım için gerekli lisansını alacak Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını oynayabilecek.

Trabzonspor'un men cezasına yaptığı itiraz CAS tarafından reddedilince siyah-beyazlılar'a Şampiyonlar Ligi yolu açılmıştı

Turnuvaya 2. ön elemeden katılacak Beşiktaş, seri başı olacak.

Siyah-beyazlı ekip, Yunanistan'ın PAOK, Hollanda'nın AZ Alkmaar veya Hırvatistan'ın Lokomotiv Zagreb takımlarından biriyle eşleşecek.