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Beşiktaş'tan 100 milyon liralık ödeme! Şampiyonlar Ligi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.07.2020 13:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım lisansı için yapması gereken 100 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edebilecek.

Beşiktaş'tan 100 milyon liralık ödeme! Şampiyonlar Ligi...

Beşiktaş Kulübü, yeni sezon öncesi kritik bir süreci geride bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 30 Temmuz tarihine kadar yapması gereken 100 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirdi.

Bankaların yanı sıra futbolculara yapılan ödemenin yarısı, yani 50 milyon liralık kısım başkan Ahmet Nur Çebi tarafından karşılandı.

Ödeme sonrası Avrupa kupalarına katılım için gerekli lisansını alacak Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını oynayabilecek.

Trabzonspor'un men cezasına yaptığı itiraz CAS tarafından reddedilince siyah-beyazlılar'a Şampiyonlar Ligi yolu açılmıştı

Turnuvaya 2. ön elemeden katılacak Beşiktaş, seri başı olacak.

Siyah-beyazlı ekip, Yunanistan'ın PAOK, Hollanda'nın AZ Alkmaar veya Hırvatistan'ın Lokomotiv Zagreb takımlarından biriyle eşleşecek.

  1. ön elemeyi geçmesi halinde Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için 2 eleme turu daha oynayacak.
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