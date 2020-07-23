Beşiktaş'tan 5 transfer hamlesi

Beşiktaş'ta hareketli günler bu hafta başlıyor. Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan siyah-beyazlılarda, takımın ligi bitireceği sıralama da transferde etkili olacak.

Şayet Beşiktaş kazanır ve Sivasspor da Göztepe deplasmanında puan kaybederse, siyah-beyazlı ekip ligi 3. sırada bitirecek ve Trabzonspor'un aldığı Avrupa'dan men cezası onanırsa, Beşiktaş önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansı yakalayacak.

Takımın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde kulübün kasasına da önemli bir meblağ girecek. Bütün bu ihtimalleri hesaplayan ve transfer listesini hazırlayan Beşiktaş yönetimi, transfer harekatını da bu doğrultuda yapacak.

ALANYA'DA 4 İSİM LİSTEDE

Siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, eski takımı Alanyaspor'dan 4 futbolcunun kadroya dahil edilmesini istedi. Daha önce görüşülen ve el sıkışılan N'Sakala konusunda herhangi bir pürüz bulunmuyor. Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona erecek olan Kongo asıllı Fransız oyuncu, yeni sezonda Beşiktaş formasını giyecek. N'Sakala'nın yanı sıra forvet Cisse ve orta saha Junior Fernandes de Beşiktaş'ın gündemindeki isimler.