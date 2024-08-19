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Beşiktaş’ta 6 yıl sonra bir ilk yaşandı! En son Şenol Güneş zamanında başarabilmişlerdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.08.2024 08:15
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 4-2’lik skorla mağlup ederek ligde 2’de 2 yaptı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de son olarak 2018-2019 sezonunda ilk 2 maçında 6 puan elde etmişti.

Beşiktaş’ta 6 yıl sonra bir ilk yaşandı! En son Şenol Güneş zamanında başarabilmişlerdi...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva, 90+5. dakikada da Ernest Muçi kaydetti.

2'DE 2 YAPTILAR

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Kartal, bu galibiyetle birlikte Süper Lig’de 2’de 2 yaptı ve puanını 6’ya yükseltti.

6 SEZON SONRA BİR İLK

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Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de son olarak 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde ilk 2 maçını kazanmıştı.

Beşiktaş, bu sezon ligin ilk haftasında Samsunspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

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