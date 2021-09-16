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Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi flaş karar

16.09.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nda karşılacağı Ajax maçı öncesi flaş bir karar aldı.

Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi flaş karar

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş , Borussia Dortmund'a ilk yarıda yediği iki golle 2-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ KARAR

Siyah beyazlılarda Ajax maçı öncesinde sürpriz bir karar alındı. Devler Ligi'ne evinde Dortmund yenilgisiyle başlamasına rağmen mücadeleci futbolu ile umut veren Beşiktaş, grupta kritik bir öneme sahip Ajax maçı için 2 gün önce Amsterdam'a gitme kararı aldı.

Buna göre siyah beyazlı kafile 26 Eylül Pazar akşamı antrenman yaptıktan sonra özel uçakla Hollanda'ya uçacak.

Beşiktaş 28 Eylül'deki maç sonrası da sabaha karşı İstanbul'a inecek. (Ajansspor)

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UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
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