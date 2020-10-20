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Beşiktaş’tan Ajdin Hasic ve Atakan Üner açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.10.2020 17:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş’tan sakatlanan Ajdin Hasic ve Atakan Üner için açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcuların tedavisine başlandığını belirtti.

Beşiktaş’tan Ajdin Hasic ve Atakan Üner açıklaması

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Ajdin Hasic, cumartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanırken, bu futbolcunun yapılan tetkikler sonucunda sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) 2. evre kas zorlanması tespit edildi. Pazar günü yapılan çalışmada sakatlanan Atakan Üner’in ise sağ diz arka adalesinde (popliteus) ise 1. derecede kas zorlanması tespit edildi. Her iki futbolcunun da tedavilerine başlandı. Ajdin Hasic ve Atakan Üner’in Denizlispor maçında forma giymeleri zor.

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