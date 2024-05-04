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Beşiktaş'tan Angel Di Maria bombası! Resmi temaslar başlıyor, taraftar bile şaşkın

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.05.2024 22:34
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, öncelikli hedef teknik direktör... Bu konunun halledilmesinin ardından oyuncu transferine de yönelecek olan Siyah-Beyazlılar'da çok sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Angel Di Maria

Angel Di Maria

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Bu sezon şampiyonluk iddiası kalmayan Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Siyah-Beyazlılar'dan çok sürpriz bir atak geldi.

LİSTEDEKİ İSİM: ANGEL DI MARIA

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TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı ekip, Arjantinli yıldız Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

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Beşiktaş'ın kısa süre içinde yıldız futbolcu ile resmi temasların başlayacağı aktarıldı. Angel Di Maria'nın Benfica ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Portekiz ekibi, Arjantinli yıldıza henüz yeni sözleşme teklifi yapmadı.

Benfica'da bu sezon 46 maça çıkan Arjantinli yıldız, 16 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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