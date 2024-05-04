Beşiktaş'tan Angel Di Maria bombası! Resmi temaslar başlıyor, taraftar bile şaşkın

Bu sezon şampiyonluk iddiası kalmayan Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Siyah-Beyazlılar'dan çok sürpriz bir atak geldi.

LİSTEDEKİ İSİM: ANGEL DI MARIA



TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı ekip, Arjantinli yıldız Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ın kısa süre içinde yıldız futbolcu ile resmi temasların başlayacağı aktarıldı. Angel Di Maria'nın Benfica ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Portekiz ekibi, Arjantinli yıldıza henüz yeni sözleşme teklifi yapmadı.

Benfica'da bu sezon 46 maça çıkan Arjantinli yıldız, 16 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.





