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Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.06.2020 18:47 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Arda Turan'ın adı transferde Beşikaş ile anılıyordu. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, 33 yaşındaki futbolcunun gündemlerinde yer almadığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, CNN Türk'e yaptığı açıklamada gelecek sezon siyah-beyazlı takıma transfer olacağı iddia edilen Arda Turan hakkında konuştu.

''GÜNDEMİMİZDE YOK''

Arda Turan'ın gündemde olmadığını dile getiren Çebi, "Bizim gündemimizde Arda Turan transferi yok. Sosyal mesafeli seyirciye evet derim. Şu dönemde taraftarlar maçları evlerinden seyretsin" dedi.

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