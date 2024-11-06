Beşiktaş'tan Avrupa'da kayıp yok! Taraftarı önünde Malmö'yü 2-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Dolmabahçe'de İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk etti. Son olarak Lyon'u deplasmanda mağlup eden Kara Kartal, bu sefer Malmö'yü sahasında 2-1 yenerek seriye bağladı.

İLK GOL MUÇI'DEN GELDİ

Mücadelede dakikalar 76'yı gösterdiğinde hücumda topla buluşan Svensson, son çizgiye inip arka direğe doğru yerden çok iyi bir pas gönderdi. O sırada da arka direğe doğru koşu yapan Ernest Muçi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

PERDEYİ SEMİH KAPADI

Maça sakatlığından kaynaklı kadroda olmayan Ciro Immobile yerine ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, ceza sahasının yayından uzak köşeye yerden sert vuruş yaparak mücadelede farkı 2'ye çıkardı

SERİYE BAĞLADI

Beşiktaş formasıyla beklenenin altında kalan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Ernest Muçi, son çıktığı üç maçta üç gol kaydetti. Muçi, bu söz konusu üç golü Galatasaray, Kasımpaşa ve bugün Malmö karşısında buldu.

IMMOBILE YERİNE SEMİH

Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Ciro Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktıkları 16 maçın 15'inde ilk 11'de İtalyan futbolcuyu oynatan Hollandalı teknik adam, santrforda ilk kez Semih'i tercih etti.

PAULISTA 4 MAÇ SONRA

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu. Paulista, ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. 33 yaşındaki stoper, kas sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde de 1 müsabakada forma giyememişti.